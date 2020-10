Malinconia Dzeko: la Roma unica cura

La Roma deve ritrovare Edin Dzeko. Il giocatore va recuperato mentalmente più che fisicamente. Il centravanti a fine agosto si vedeva ormai proiettato a Torino (aveva già preso in affitto la casa lasciata da Pjanic) nella Juventus. Dover cancellare tutto e tornare in un contesto che ha come obiettivo massimo quello di arrivare quarto, per un campione del suo calibro non è semplice. Tra l'altro da quando il bosniaco (fine giugno) è stato accostato alla Juventus, è come se avesse perso il killer instinct. Un problema non di poco conto: le possibilità per la Roma di arrivare in Champions passano per i piedi e per i gol del bosniaco. Inoltre va va ricostruito anche il rapporto con il tecnico. Dzeko giovedì tornerà a Trigoria, pronto poi a scendere in campo due giorni dopo contro il Benevento.

(Il messaggero)