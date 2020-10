Mai visti tanti gol: la svolta italiana dopo il lockdown

"Benvenuti nel campionato con più gol in Europa". In nessun posto del continente si segna quanto da noi: un dato di fatto inconfutabile, visto che nelle 48 partite giocate il pallone è entrato in porta 177 volte, senza contare ovviamente i due 3-0 a tavolino di Verona-Roma e Juve-Napoli.

La Lega Serie A, che a metà novembre inizierà a discutere i bandi per i diritti tv 2021/2024, potrebbe trovarlo un elemento utile ad attirare nomi nuovi sul mercato stitico delle televisioni, che certo non promette rialzi rispetto alle ultime tre stagioni. In Italia quest'anno si segnano in media più di 3 gol e mezzo a partita. Un anno fa, dopo 5 giornate, i gol segnati erano 141, 36 meno di oggi: +25,5% in una stagione. Vent'anni fa addirittura 59 in meno.

Da giugno, dopo il lockdown, la media realizzativa del campionato s'era alzata sensibilmente. Una netta inversione di tendenza, che fa oggi della Serie A il campionato con la percentuale realizzativa più alta in Europa: 3,6 gol ogni 90 minuti, più di Premier (3,2) Bundesliga (3,1) e Ligue 1(2,8). Ma il raffronto più sorprendente è con la Liga, ferma a 2 gol di media, improvvisamente stitica.

