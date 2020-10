Loro più veloci nella rifondazione

[...] Da una parte, il Milan degli acquisti sbagliati, dei dirigenti improvvisati, con un allenatore, Pioli, già con la valigia in mano. Non sono mie opinioni, è la “Stampa bellezza”, come avrebbe detto Humphrey Bogart, poi il miracolo, legato a lbrahimovic, 39 anni, un'età possibile tranne che a Roma, dove Pallotta, Baldini e Spalletti volevano chiudere la carriera di Totti, un altro gigante di 40 anni. Pioli e Maldini oggi sono celebrati per aver restituito un'identità vincente in pochi mesi.

Dall'altra parte una storia opposta: Fonseca, che piace a (quasi) tutti si danna da due anni alla ricerca di una identità di gioco e di squadra [...]. Annaspa nel gioco e nelle scelte, raccoglie anche risultati ma con mezza partita buona e l'altra no. Sarà dura prendere punti contro un Milan che ha continuità, ma è un banco di prova inevitabile [...].

(Il Messaggero - P. Liguori)