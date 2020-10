L'ora di Borja. La Roma cambia pelle e cerca i gol di Mayoral

Borja Mayoral alla dirigenza giallorossa è piaciuto subito. Ad appena 23 anni la sua voglia di misurarsi in una nuova avventura, a Trigoria l’hanno capita subito. E ora ha già alzato il tiro. Perché accontentarsi di essere solo il vice del 34enne Dzeko? Una stagione di apprendistato può andare bene, ma il futuro potrebbe essere suo. Ed è per questo che stasera, nella gara d’esordio di Europa League a Berna contro lo Young Boys, subito Fonseca gli dà fiducia, varando una squadra a forti tinte spagnole

L’allenatore portoghese non nasconde di pensare al turnover in vista dei fitti impegni, il prossimo dei quali sarà quello di lunedì contro il Milan. Ma dal rientro del portiere Lopez, alla fiducia data a baby come Kumbulla, Villar e Perez, l’intenzione è chiara: «Cambierò 5-6 giocatori rispetto alla partita contro il Benevento. È importante fare turnover e io ho fiducia nel nostro mix tra esperti e giovani, come Villar». E proprio quest’ultimo guarda con occhi ispirati il connazionale Pedro, punta di diamante del clan spagnolo: «Sembra un ventenne».

(gasport)