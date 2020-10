Lega: oggi si decide sui fondi privati. Senza soluzione si rischia grosso

Nella giornata di oggi, precisamente alle ore 14, la Lega Serie A si radunerà, per lo più in modalità telematica come farà per esempio il presidente Dal Pino in isolamento domiciliare dopo esser risultato positivo al Covid-19. Sul tavolo ci sarà la questione relativa ai diritti televisivi sulla quale si dovrà prendere una decisione. Sul piatte le offerte delle due cordate private, sul quale però le squadra del massimo campionato italiano sembrano essere divise. Per arrivare a una soluzione si dovranno raccogliere 14 voti positivi, altrimenti rischia di saltare tutto e visti i soldi che le squadre potrebbero incassare dall'accordo nessuno vuole che accada.

(gasport)