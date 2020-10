Le giallorosse passano a San Marino

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'As Roma femminile sfata il tabù trasferta. Tuttavia la gara vinta a fatica contro la San Marino Academy ha evidenziato alcuni punti deboli della squadra su cui coach Bavagnoli dovrà lavorare durante la pausa. Le giallorosse si sono imposte per 3-2 - dopo essere state rimontate per due volte - grazie alla rete di Serturini, arrivata a due minuti dal 90', che ha evitato un pareggio che avrebbe complicato ulteriormente la rincorsa ad un posto in Champions.

La Roma, che aveva iniziato la gara col piede giusto grazie al vantaggio di Lazaro, prima si complica la vita regalando a San Marino un calcio di rigore. Poi, dopo essere tornata in vantaggio grazie alla doppietta di Lazaro (quinta rete stagionale), prima di rientrare negli spogliatoi subisce un altro gol scaturito da un'ingenuità del portiere Baldi. Nella ripresa le giallorosse faticano a creare occasioni nitide e per più di mezz'ora si scontrano con il muro eretto dalle padrone di casa che, con il passare dei minuti, iniziano a credere sempre più alla possibilità di fare punti contro una big. All'88' è Corelli a rendersi protagonista mandando in porta Serturini, che scaglia il pallone in rete realizzando il gol vittoria. Una rete pesantissima che evita uno scivolone in chiave classifica. In attesa dei risultati di oggi la Roma si porta a -1 dal terzo posto occupato da Empoli e Milan (le rossonere affrontano l'Inter alle 12.30).

Emblematiche le parole di Bavagnoli a fine partita, che salva soltanto il risultato: "Sono contenta del risultato ma dobbiamo cambiare mentalità. Tra il primo e il secondo tempo non ero contenta dell’atteggiamento e ho chiesto alle ragazze di dare tutto. Non vedevo la squadra che volevo, avevamo preparato la partita in maniera diversa".