Lazio lanciata, Roma in orbita: il derby promette scintille

Il derby Primavera, in programma oggi al Fersini (è la Lazio che gioca in casa) può aprire le porte del paradiso, ma anche riservare cocenti delusioni. I biancocelesti hanno iniziato la stagione con tre vittorie e tre pareggi fra campionato e Coppa Italia. La stagione della Roma, fin qui, è stata perfetta: quattro partite (tutte di campionato), quattro vittorie con 13 gol fatti e 6 subiti. Ora lo scontro diretto che, giocoforza, porrà fine a una delle due serie: o i biancocelesti perderanno la loro imbattibilità, oppure i giallorossi non saranno più a punteggio pieno. Inoltre i giallorossi vogliono prendersi una rivincita dopo l’unico giocato lo scorso anno e perso per 2-1. I 13 gol segnati finora, con una media di 3 a partita, sorridono ai giallorossi che dalla loro hanno anche il capocannoniere del campionato: il classe 2002 Zalewski.

(Gasport)