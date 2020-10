Lazio: Allegri l'ultima tentazione di Lotito

Non solo la Roma, anche la Lazio pensa a Massimiliano Allegri. Il presidente Lotito tergiversa, Inzaghi aspetta il rinnovo e continua a sentire le sirene dalla Francia: il Psg non lo molla e Lotito avrebbe un gran bell'asso di ricambio nella manica. Non a caso avrebbe già inserito nello staff medico e fisioterapico nomi legati all'ex allenatore bianconero, già incontrato quest'estate in barca in Toscana. Max è un pallino fisso del presidente ormai da tanto tempo e riuscire ad avere il suo sì (da 4 milioni a stagione) per il futuro sarebbe una mossa pazzesca.

(Il Messaggero)