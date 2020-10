L'abbraccio al Capitano e la Festa si commuove

E' pesata e peserà oggi l'assenza di Totti all'Auditorium per la giornata di ieri e quella di oggi: avrebbe dovuto duettare con Pierfrancesco Favino ma l'ex capitano della Roma è ancora in lutto per la scomparsa di papà Enzo. Un abbraccio ideale quello ricevuto da tutti i presenti, tra applausi, lacrime, sorrisi ed emozioni.

Uscirà domani in sala il documentario che narra le gesta della sua carriera, e la voce narrante è proprio quella di Francesco. Ed è un Totti a tutto tondo quello che emerge dal lavoro di Alex Infascelli, che non ha dubbi: "Francesco in futuro farà il regista. Ha visto come funziona il cinema e gli è piaciuto"

(Il Messaggero)