La squadra resta nella «bolla» di Trigoria. Smalling out, difficile il recupero per il Milan

Dopo la vittoria contro il Benevento, la Roma continua a lavorare nella «bolla» di Trigoria, alla vigilia della partenza per Berna prevista domani: giovedì i giallorossi affronteranno lo Young Boys in Europa League. Ieri il gruppo squadra si è sottoposta ad un altro giro di tamponi, secondo i protocolli dell'Uefa, e i risultati sono attesi oggi.

La buona notizia per Fonseca è il ritorno in gruppo di Karsdorp, mentre Smalling ha effettuato un lavoro personalizzato. Il difensore inglese non ci sarà con lo Young Boys ed è in forte dubbio per la gara di lunedì contro il Milan.

(Corsera)