La Serie A avvia la caccia all'ad della media company

Il primo, non scontato, step è stato superato: la Serie A avrà la sua media company. [...] Intanto è scattata la ricerca del top manager che dovrà gestire la MediaCo. Il mandato sarà affidato con ogni probabilità ai cacciatori di teste di Spencer Stuart. Sul taccuino, secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza, sono già finiti i nomi di Tom Mockridge (già a capo di Sky Italia e delle attività media di Virgin e oggi imprenditore nel campo della connessione in fibra), Andrea Zappia (dirigente di spicco dello stesso gruppo Sky), Umberto Gandini (già manager di Milan e Roma e oggi presidente della Lega Serie A di basket) e Lloris Francini, chairman del broker Usa Img Media (consulente di Advent nel pro¬getto). [...] Al momento in pole position sarebbero Mockridge e Francini. [...]

(Milano Finanza)