La seconda vita di Lopez. Ecco il portiere di Coppa

Stasera a Berna, contro lo Young Boys, Pau Lopez per certi versi comincia la sua seconda vita in giallorosso. La prima, probabilmente indirizzata dall'etichetta di essere stato il

portiere più costoso della storia della Roma (30 milioni la sua valutazione), non è andata in

modo brillante, anche se non è stata certamente disastrosa.

D'altronde, la sua prima stagione romanista si può dividere chiaramente in due parti. La

prima è stata senz'altro efficace, col portiere che ha messo in vetrina un gioco coi piedi di alto livello – uno dei motivi per cui Paulo Fonseca lo ha voluto – e qualche bella parata salva risultato, come quella a che ha posto le basi per la vittoria di Bologna. Poi l'errore al derby –pugnetto troppo morbido su palla innocua – che aveva favorito il pareggio della Lazio. Poi c’è stata la tempesta chiamata Covid, il lungo stop e la ripresa. Quanto basta per cominciare la seconda parte dell’annata, non più al livello della prima. Anche nell'ultima partita stagionale, quella contro il Siviglia Lopez non ha convinto, così come nel precampionato, tanto che è uscito dalle ultime convocazioni della Spagna e Mirante è stato investito del ruolo di titolare. Ora Fonseca sembra intenzionato a farne il portiere di Coppa.

(gasport)