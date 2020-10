La Roma va sotto, si rialza e asfalta il Benevento

Successo casalingo per la Roma, che all’Olimpico supera 5 a 2 il Benevento di Inzaghi. Il risultato finale però non racconta della sofferenza fatta dai giallorossi per portare a casa i tre punti. La serata parte in salita con il gol di Caprari, ma i padroni di casa sono bravi a ribaltare subito il risultato con Pedro e Dzeko. Nella ripresa fa tutto Veretout: su un suo errore commette fallo da rigore, permettendo a Lapadula di pareggiare, poi dal dischetto realizza il 3-2. Dzeko e Carles Perez nel finale chiudono l’incontro. Troppo il divario tecnico tra le due squadre. Dal punto di vista tattico, Fonseca cambia modulo e torna a 4 in difesa, vista l’assenza di Smalling e la volontà di far riposare Kumbulla. Una vittoria che rappresenta una freccia importante per Fonseca nella battaglia ormai a viso aperto con Fienga. Ne resterà solo uno, bisognerà vedere a chi Friedkin darà più ascolto.

(Il Tempo)