La Roma strepitosa, 4 gol ad una Lazio irriconoscibile

Dopo la pandemia Alberto De Rossi è rimasto sulla panchina della Roma e ieri con la Lazio, nel derby giocato in trasferta, ha portato a casa il secondo 4-0 di fila dopo quello all’Atalanta. Contro la squadra di Menichini (priva del gioiello olandese Nimmermeer) non c’è stata praticamente partita. Sorridenti tutti i romanisti, guidati da un Providence in giornata di grazia: suo il gol che dopo una ventina di minuti ha aperto la strada al poker romanista. Hanno chiuso i conti Milanese, Tripi e Ciervo. Al fischio finale festa della Roma, che viaggia in testa alla classifica a punteggio pieno, rientro immediato negli spogliatoi per la Lazio, settima in classifica con una sola vittoria in 5 giornate.

(gasport)