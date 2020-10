La Roma ritrova Smalling, per Mancini rimane la stangata

C’è bisogno di Chris Smalling. La Roma ritrova il suo difensore più affidabile per la seconda giornata di Europa League, stasera alle 21, allo stadio Olimpico, contro il Cska Sofia. Il difensore inglese ha giocato in giallorosso 37 partite (30 in campionato, 5 in Europa League e 2 in Coppa Italia) e segnato 3 gol (tutti in serie A). È stato una colonna portante sia della difesa a 4 (nella quale si trova più a suo agio) che in quella a 3. Fonseca ne ha apprezzato la leadership e la professionalità e ieri, nella conferenza stampa pre-gara, lo ha ufficializzato: «Smalling partirà dal primo minuto. Come sapete è un giocatore importante per noi ma non ha una relazione diretta con la prestazione difensiva della squadra, non possiamo parlare solo dei difensori quando si prende gol ma del lavoro di tutta la squadra. I tre ragazzi che fin qui hanno quasi sempre giocato (Mancini, Ibanez e Kumbulla; ndr) hanno sempre fatto bene». Smalling sarà particolarmente utile con la sua esperienza internazionale. Tanto più che la Uefa ha confermato la squalifica per tre turni di Gianluca Mancini (una già scontata contro lo Young Boys)

(Corsera)