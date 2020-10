La Roma non ha svoltato a destra

Il calciomercato della Roma si è finalmente concluso. Mister Fonsecea può tirare un sospiro di sollievo visto che una delle poche richieste che aveva fatto a inizio mercato era quella di riportare Chris Smalling nella Capitale. Praticamente allo scadere i giallorossi ci sono riusciti. Sempre nel reparto difensivo è arrivato Kumbulla, per questo il portoghese può dirsi sereno. Diverso il discorso a centrocampo e sulle fasce, dove avrebbe voluto un play, ruolo ricoperto al momento da Pellegrini che deve abbassarsi, e forse un giocatore affidabile a destra dove i tre calciatori rimasti, Santon, Karsdorp e Bruno Peres non danno sicurezza né in campo né dal punto di vista fisico. In attacco da recuperare c'è Dzeko, che era pronto a partire, e il nuovo acquisto Borja Mayoral, che proprio al bosniaco darà molto filo da torcere. Intanto la Consob ha approvato il documento relativo all’Opa sulle azioni ordinarie. Il corrispettivo per azione è di euro 0,1165.

(Il Messaggero)