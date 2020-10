La Roma aspetta Paratici

Per la direzione sportiva della Roma, questione affidata direttamente alle mani dei Friedkin, la soluzione straniera risulta al momento la più papabile: certo è che, se a seguito dell'assemblea degli azionisti della Juventus di giovedì, la posizione di Paratici in bianconero dovesse risultare più in bilico, le cose a Trigoria potrebbero cambiare nuovamente.

Sul dirigente della Vecchia Signora circolano al momento voci contrastanti, ma i Friedkin lo hanno incrociato la sera di Roma-Juventus all'Olimpico. Rimane viva la possibilità di una soluzione esotica. Sondati già Orta del Leeds e Planes del Barcellona - Dan Friedkin conosce bene lo spagnolo - mentre ci sono stati contatti con Campos e Rangnick.

Altra ipotesi è stata quella del ds del Chelsea Emenalo: ad un certo punto si è pensato che le mosse effettuate per la Primavera fossero addirittura indicazioni del nuovo ds. Tutta farina del sacco di Morgan De Sanctis, invece, che ha acquistato diversi punti agli occhi di Guido Fienga e Marc Watts, l'uomo dei conti dei Friedkin.

(Il Messaggero)