La porta a scrigno

Mirante è rimasto nella capitale, dopo un'estate in cui ha rischiato di essere ceduto. Ha avuto un po' di problemi fisici sia recenti che passati, ad agosto è stato colpito dal Covid. Ma Fonseca non lo ha abbandonato e non ha fatto nulla per recuperare Pau Lopez, decidendo di affidarsi a Mirante per questo inizio del campionato. Olsen nel frattempo era tornato, è andato pure in panchina a Udine e solo all'ultimo giorno di mercato ha trovato sistemazione, è stato ceduto a titolo temporaneo all'Everton,. In queste settimane Fonseca ha potuto valutare sia Mirante sia Pau Lopez, che è rimasto per provare a giocarsi il posto.

L'allenatore della Roma gli ha preferito Mirante per la sua capacità di guidare la difesa: titolare contro Verona, Juventus e Udinese. Il paradosso è completo: dopo investimenti, al momento sbagliati, il titolare è diventato la riserva.

