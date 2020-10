La perla di Pedro rilancia la Roma

Anche Pedro, 33 anni, si iscrive al partito dei senatori che fanno la differenza. E’ suo infatti il gran gol che regala alla Roma la vittoria e alla famiglia Friedkin, trepidanti in tribuna, la prima gioia della loro gestione. Così l’uomo dei 27 titoli vinti in carriera, l’unico ad aver centrato i più importanti sia nei club che in nazionale, quello che non segnava una rete da marzo, può ringhiare a fine partita: «Noi giochiamo sempre per vincere. per andare in Champions innanzitutto, ma anche per puntare al titolo». A fare le spese di tutto ciò è l’Udinese, che non perdeva le prime tre partite dal 2010-11. E' l’errore in disimpegno di Becao, che al 10’ libera Pedro bravo a santificare il match con una gran conclusione dal limite. Da quel momento, però, la Roma esce di scena in fase offensiva, nonostante gli spazi a disposizione per le ripartenze, e neppure gli ingressi dei baby Perez e Kluivert la scuotono. Quanto basta perché l’Udinese, con De Paul ispirato, sposti avanti di venti metri il proprio baricentro, con i cambi che rendono sempre più a trazione anteriore la squadra.

(Gasport)