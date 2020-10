La Lega e il suo futuro. La serie A deve decidere se aprire la porta ai fondi

Nella giornata di oggi, precisamente alle ore 14, i club di Serie A sono chiamati a dare una risposta in merito alla questione diritti televisivi, che vedrà nascere un accordo valido per le prossime stagioni a venire. La Serie A è divisa in questa trattativa, da una parte infatti ci sono Juventus, Milan, Inter, Roma, Torino, Fiorentina, Sassuolo, Genoa che spingono per accettare l'offerta avanzata da Cvc in partnership con Advent e Fsi, così da diventare soci al 10% della media company che verrà creata con la Lega e per poter usufruire subito dei fondi da 1,6 miliardi, che vedrà un anticipo di 1,1 miliardi da versare al momento del closing e che potrebbe ridare ossigeno ai conti dei club. Dall'altro lato però c'è una minoranza guidata da Lotito che non sarebbe favorevole a tale accordo, che prevederebbe la creazione di un’associazione temporanea di imprese con versamento anticipato da 400 milioni.

(corsera)