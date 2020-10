Il gol di Annamaria Serturini e la prestazione delle giallorosse non basta a regalare alla Roma i 3 punti contro l'Inter. Le ragazze di Bavagnoli non sono riuscite a rimettere le cose al loro posto dopo il pareggio di Marinelli, nemmeno in superiorità numerica. Boccone amaro per l'allenatrice della Roma Femminile che si è detta delusa per il risultato alla fine di un match dominato. Sabato prossimo trasferta a San Marino prima della sosta per le nazionali.

(Corsera)