«La Champions? Ci crediamo, ma in corsa tanti club»

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca si prepara a scendere in campo domenica contro il Benevento alla caccia della seconda vittoria consecutiva. I tre punti saranno fondamentali per i giallorossi soprattutto per inseguire il sogno di tornare a giocare in Champions League. Questo è stato confermato anche dall'allenatore in persona durante una lunga intervista rilasciata a Record, anche se per Fonseca la concorrenza per qualificarsi in questa stagione sarà molta. «Questi sono tempi difficili a causa della pandemia, ma l’obiettivo è quello di fare meglio della scorsa stagione. Tenendo in considerazione che ci sono due squadre che fanno investimenti molto più grandi della Roma, questa è la realtà. Ci sono poi Atalanta, Milan, Lazio e Napoli, oltre a noi: vogliamo lottare per la Champions».

(gasport)