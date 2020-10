La A va avanti. Trenta positivi: al Genoa ancora 14, ma 11 club indenni

Sono trenta i giocatori della Serie A attualmente positivi al coronavirus. L’ultimo, ad arrotondare la cifra, è stato Cristiano Ronaldo. Il caso del portoghese è stato ufficializzato dalla Federcalcio portoghese ed è l’unico contagiato in casa bianconera. Il focolaio più corposo resta quello genoano. Al momento sono 14 i giocatori ancora positivi che stanno trascorrendo in isolamento i giorni successivi all’esito dei tamponi. Nell'Inter sono sei i giocatori attualmente positivi: mentre il Milan ha riavuto Zlatan Ibrahimovic e ha perso per covid Leo Duarte e Matteo Gabbia. A Napoli sono ancora contagiati Piotr Zielinski ed Eljif Elmas, i due giocatori per i quali l’Asl di Napoli non aveva dato l’ok alla partenza della squadra per Torino. Nella medesima situazione della Juventus, ovvero con un solo positivo attuale in rosa, ci sono Atalanta, Roma e Spezia. In casa bergamasca si tratta di Marco Carnesecchi, portiere nel giro dell’Under 21. Nel recente passato erano risultati positivi Zapata, Gollini, Palomino e Toloi. Amadou Diawara è l’unico positivo in casa Roma. Ad agosto erano risultati positivi Mirante, Bruno Peres e Kluivert. E poi ci sono undici squadre che al momento non hanno positivi all’interno della rosa. A parte il Crotone e l’Udinese, però, tutte hanno avuto casi nel recente passato.

(gasport)