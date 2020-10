Kumbulla felice: «La scelta migliore»

Marash Kumbulla, oltre ad avere esperienza in Serie A, contro la Juve ha dimostrato di avere le carte in regole per un posto da titolare assieme a Smalling, prossimo al ritorno, e Mancini: «È stato emozionante debuttare contro la Juve, ma meritavamo di vincere. Lasciare il Verona è stato difficile perché sono nato e cresciuto lì ed è dove ho fatto il salto di qualità. Ma quando è arrivata la chiamata della Roma è stato facile scegliere», ha detto nella conferenza stampa di presentazione.

Kumbulla non ha preferenze sul ruolo, può giocare al centro-destra e sinistra o centrale e se le sue prestazioni dovessero convincere l’allenatore allora a farne le spese potrebbe essere Ibanez. Più chiare le gerarchie sugli esterni: i titolari sono Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, in seconda battuta Peres (o Santon) e Calafiori. L’olandese non è al meglio, domani resterà a guardare e rientrerà dopo la sosta.

(Il Messaggero)