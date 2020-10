Karsdorp torna. La squadra resta «isolata»

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Karsdorp c'è. Ad un mese esatto dal problema accusato nell'esordio in campionato contro il Verona il terzino olandese è tomato ad allenarsi con il gruppo, svolgendo la seduta di lavoro sul campo insieme a chi non aveva giocato (e i subentrati) del match contro il Benevento. Il laterale ha del tutto smaltito la lesione muscolare e sarà regolarmente convocato per la sfida di giovedì con lo Young Boys, dove mancheranno lo squalificato Mancini, Smalling, alle prese con una leggera distorsione al ginocchio, gli infortunati di lungo corso Zaniolo e Pastore, oltre a Calafiori e Diawara, contagiati dal Covid-19.

La positività del giovane esterno ha fatto scattare le misure previste dal protocollo della Federazione, con la squadra che continua a restare in isolamento fiduciario a Trigoria e ieri è stata sottoposta ai test sierologici (misura Figc) e ai tamponi che la Uefa richiede prima delle prima delle sfide di coppa. In giornata è previsto un altro giro di tamponi, mentre domani i giallorossi partiranno alla volta di Berna. Venerdì mattina infine, di ritorno dalla Svizzera, ci sarà l'ennesimo giro di tamponi.

Intanto nel post-partita del match contro gli uomini di Pippo Inzaghi va segnalato come alcuni giocatori giallorossi, muniti di mascherina, si siano fermati all'esterno dello Stadio Olimpico per salutare e parlare con mogli, fidanzate e parenti vari che hanno assistito alla gara dagli spalti. Poi sono tutti tornati in ritiro a Trigoria.