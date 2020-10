Karsdorp: «Lavoro per ritornare come prima»

Un mese fa Rick Karsdorp era con un piede e mezzo fuori da Trigoria: la società lo aveva ceduto prima all’Atalanta e poi al Genoa prima che lui, per due volte, facesse saltare tutto. Probabilmente ha avuto ragione, perché stasera giocherà la sua terza gara consecutiva da titolare. «Credo di poter fare ancora tanto per la Roma, l’idea di una cessione appartiene al passato. La scorsa estate ho parlato anche con i Friedkin: è stato un bell’incontro. Devo migliorare in tutto, sono contento di star bene e giocare con una certa continuità. Spero di esprimere il mio potenziale e tornare il giocatore di quando la Roma mi acquistò».

