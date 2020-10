Juan Rojo Martín: "Villar sia tranquillo, diventerà una rivelazione"

L’ex tecnico dell’Elche, Juan Rojo Martin, detto Pacheta, ha allenato per due anni Gonzalo Villar, ora centrocampista della Roma. Ecco il suo pensiero sul giovane spagnolo: “Non lo accosto a nessuno, è già bravo così”.

A Roma c’è concorrenza.

Gonzalo deve stare tranquillo. Anche all’Elche, il primo anno, iniziò in panchina. Aveva vent’anni. Prese male qualche esclusione, ma gli ribadii fiducia. L’anno dopo è diventato titolare, poi è arrivata la Roma…

Fonseca ha in mano il futuro?

Certo, può essere una rivelazione. Con me giocava da regista, visione di gioco e passaggi di qualità. Può fare anche il trequartista. Il concetto è uno però: niente fretta. Va in panchina? Pazienza. Piuttosto fidatevi, Villar stupirà tutti.

(gasport)