Jesus, Lopez e Fazio: Fonseca fa rinascere il trio dei dimenticati

Sul campo dello Young Boys la Roma ha ritrovato tre giocatori che molti pensavano fuori dal progetto tecnico. Se su Pau Lopez c’erano pochi dubbi, perché la società non poteva e non può permettersi di perdere un patrimonio economico da oltre 20 milioni, Fazio e Juan Jesus sarebbero dovuti essere in Liguria: sponda Samp il primo, Genoa il secondo. Se però l’argentino è rimasto perché bloccato dalla società viste le difficoltà per arrivare a Smalling, il brasiliano è rimasto per scelta sua. A Berna per necessità, sono tornati a far parte delle rotazioni di Fonseca. Pau Lopez ha risposto presente, nonostante qualche rinvio sbagliato di troppo e, soprattutto, col passare dei minuti è tornato ad avere quelle certezze che aveva smarrito. Fazio è stato un titolare negli anni e non ha mai saltato interi mesi di stagione, Juan Jesus, lo scorso anno, non è praticamente mai stato preso in considerazione da Fonseca: alla prima gara vera dopo un anno il brasiliano ha faticato molto, ma alla fine è riuscito comunque a tappare alcune falle grazie alla sua esperienza. Fazio, invece, esclusa una difficoltà enorme nel finale su Elia, è sembrato più pronto e ha messo in mostra personalità.

(Gasport)