Il tesoro Smalling

Chris Smalling ritrova finalmente la sua amata Roma. Il difensore inglese è infatti tornato nella Capitale e vestirà l'unica maglia per la quale ha lottato dal suo ritorno in Inghilterra, quella giallorossa. Il giocatore è sbarcato ieri a Ciampino dove è stato accolto da una cinquantina di tifosi che hanno esultato per lui e gli hanno strappato un sorriso, che era visibile nonostante la mascherina coprisse il volto. La Roma intanto sorride, sia per la campagna acquisti sia per le numerose cessioni, sono state 17 in totale, che hanno garantito un risparmio di 29,7 milioni per le casse giallorosse, 15,4 milioni netti che permettono al monte ingaggi di scendere del 15%.

(gasport)