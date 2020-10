Il rebus Genoa-Torino crea tensione nella Lega. Oggi si decide se giocarla

Nella giornata di ieri è andato in scena un consiglio straordinario di Lega per decidere il da farsi in merito alla gara in programma sabato alle 18 tra Genoa e Torino. Questo è stato convocato dopo che altri giocatori rossoblù sono risultati positivi al Covid-19, mentre a Napoli per ora nessuno pare esser positivo, ma si è tutto risolto con un nulla di fatto. La partita a oggi verrà giocata, anche perché lo stesso Presidente Dal Pino vorrebbe omologare il massimo campionato italiano alla regole prescritte dalla Uefa: se ci sono 13 giocatori non positivi che possono scendere in campo la gara si gioca. La Lega si divide, da una parte Atalanta e Milan spingono per l'applicazione del protocollo, dall'altra il Genoa, spalleggiato da Lotito, vorrebbe il rinvio della gara. Oggi dovrebbe arrivare la decisione finale.

(corsera)