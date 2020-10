Il piano: conti ok ed Emenalo per i talenti

14 mesi per rimettere a posto i conti del club: questo emerge dal comunicato emesso dalla Roma nella serata di ieri. Una ricapitalizzazione che dovrebbe riportare in equilibrio il club, Coronavirus permettendo. Determinati, i Friedkin, anche nell'operazione di delisting. Intanto serve rinnovare la squadra dirigenziale e per il ruolo di ds resta tra i favoriti Michael Emenalo: ottimo rapporto con Campos, che potrebbe comunque collaborare con la Roma. Ad ogni modo, servirà generare plusvalenze.

(Gasport)