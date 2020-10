Il Napoli: "Ci vietano la trasferta". Ma per Lega e Juve bisogna giocare

Scontro aperto tra Napoli e Juve. Se stasera gli azzurri non si presenteranno all'Allianz Stadium infatti perderanno 3-0 a tavolino. La linea della Lega calcio è questa, mentre il Napoli si appella alla disposizione ricevuta dalla Asl 2 Napoli Nord con la quale, secondo il club, gli è stato vietato il viaggio a Torino e imposto l’isolamento fiduciario e, dunque, la quarantena per tutti i tesserati. Documento integrato da una e-mail della Regione Campania in cui si dice che «i soggetti destinatari della nota dell’Asl sono tenuti a non allontanarsi dal domicilio comunicato». [..] Il nodo della questione è che, secondo la Lega calcio, la società partenopea non avrebbe approfondito la possibilità di utilizzare l’iter del protocollo che prevede l’interruzione dell’isolamento per allenarsi e per giocare le partite. Il Consiglio di Lega ha inoltre approvato un preciso Protocollo di gestione delle positività e di rinvio gare solo al verificarsi di determinate condizioni che, al momento, non si possono applicare al caso di specie. Dunque, c’è più di un motivo perché il contenzioso in atto tra la Lega, la Juve e il Napoli possa aprire a ricorsi ed azioni legali. La Lega è decisa a far disputare la partita e la Juventus, stasera, si presenterà regolarmente all’arbitro. Se non dovessero esserci ulteriori novità nelle prossime ore, Daniele Doveri, il direttore di gara designato, attenderà i 45’ minuti canonici e poi prenderà atto dell’assenza dell’avversario. Aurelio De Laurentiis è in stretto contatto con Mattia Grassani, il legale del club, col quale studierà la strategia giusta per contrapporsi all’eventuale decisione del Giudice sportivo. [..] De Laurentiis è intenzionato a difendere le proprie posizioni fino in fondo e altrettanto farà la Lega. Di certo è uno scontro unico, che potrebbe mettere in discussione il campionato dopo appena due giornate.

(Gasport)