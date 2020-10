«Il mercato? Si poteva fare di più»

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato nella giornata di ieri una lunga intervista a Record in cui ha parlato soprattutto del mercato da poco concluso da parte del club giallorosso. Il portoghese ha espresso soprattutto il suo rammarico per non aver avuto un sostituto di Kluivert nel reparto offensivo, ma ha saputo anche capire il momento e comprendere che non era possibile fare un mercato migliore a causa sia del passaggio societario che della pandemia che ha colpito l'economia di tutti i club nel mondo. Infine però Fonseca ha voluto esprimere la propria posizione sulla nuova proprietà giallorossa, dalla quale ha sempre percepito la fiducia nei suoi confronti.

(Il Messaggero)