Il grande dilemma della Roma: a chi va la fascia destra?

La Roma si prepara a tornare in campo questa mattina a Trigoria in vista della sfida di domenica sera alle 20:45 contro il Benevento, dove gli uomini di Fonseca vogliono portare a casa i tre punti. Il tecnico portoghese dovrà però risolvere uno dei grandi dilemmi che da qui a fine stagione lo assilleranno: quello del giocatore da schierare dal primo minuto sulla fascia destra. La società durante il mercato avrebbe cercato un nome da regalare al tecnico per quel ruolo, ma non è stato possibile. Per questo a oggi la Roma può contare su Bruno Peres, Karsdorp e Santon. Fonseca potrebbe optare proprio per quest'ultimo, visto che sulla fascia sinistra può contare su uno straripante Spinazzola e non vorrebbe così sbilanciare troppo la squadra.

(gasport)