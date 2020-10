Il governo chiude la porta al calcio

Il mondo del calcio continua a soffrire a causa della pandemia. Dopo la parziale riapertura, che i club speravano potesse essere maggiore, che ha visto mille tifosi rientrare all'interno degli impianti, con la firma del nuovo Dpcm non gli stadi vengono svuotati nuovamente. I club sono sull'orlo del burrone della crisi, ma il Governo non sembra per ora intenzionato a stanziare fondi per le società calcistiche, come invece era stato richiesto da alcuni vertici del mondo del pallone. Intanto prosegue la trattativa con la cordata Cvc-Advent-Fsi che avrebbe messo sul piatto 1,6 miliardi di euro, che sarebbero la cifra proposta per rilevare il 10% della società commerciale della Serie A.

(MilanoFinanza)