Il duello Donnarumma-Mirante. Le mani su San Siro: Milan-Roma è una sfida senza età

Una sorta di 'derby' che nasce da lontano quello che andrà in scena stasera tra gli estremi difensori di Milan e Roma, Gigio Donnarumma ed Antonio Mirante: precisamente da Castellammare di Stabia, dove i due portieri sono nati a 16 anni l'uno dall'altro. 5 anni ieri dal debutto del portiere rossonero in Serie A: a soli 21 anni Donnarumma tratta il rinnovo - per trattenerlo servirà un ingaggio da 7-8 milioni - con il Milan, mentre i giallorossi pensano a prolungare con Mirante. Il suo accordo con la Roma scade a giugno prossimo: a Trigoria si pensa di trattenerlo ancora una stagione in campo per poi affidargli un ruolo nello staff.

(Gasport)