Il Diavolo è già strutturato, ora Friedkin cerchi un ds

C’è una partita sul campo, quella di domani a San Siro, e un’altra che, invece, vede già in vantaggio il Milan sulla Roma. Già, perchè mentre i rossoneri sembrano una società già ben strutturata, in casa giallorossa c'è ancora tanto da lavorare. È ormai arrivato il momento infatti di dare un nome alla casella del direttore sportivo: che sia un dirigente di ritorno, che sia una ex bandiera, o una figura del tutto nuova proveniente dall'estero, non si può più aspettare. Lo ha invocato a più riprese lo stesso Fonseca. Annunciarlo in fretta sarebbe un altro momento di crescita.

(gasport)