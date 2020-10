Il caso El Shaarawy agita l'Italia, anzi no

Vigilia movimentata quella di Italia-Olanda, soprattutto per il primo responso del giro di tamponi : El Shaarawy è colpito dal Covid, con bassissima carica virale. Il sierologico effettuato dopo però è risulta negativo, si è sospettato che fosse un falso positivo. Tutta la squadra è stata poi sottoposta di nuovo al tampone (la Nazionale ne ha fatti dieci in tutto) e i risultati non sono arrivati in tempo per l'allenamento di rifinitura, svolto quindi con distanziamento, da protocolla Uefa. Sopresa, dopo il lavoro sul campo: El Shaarawy non è più positivo, è negativo e può addirittura giocare. Mancini vuole solo battere l'Olanda, anche «se il caso ElSha un po' di noia ce l'ha data. Il calendario compresso? Forse si potevano evitare le amichevoli». Ora conta solo battere l'Olanda, non una partita qualsiasi. «Abbiamo un gruppo di ragazzi bravissimi, altrimenti non avremmo fatto certi risultati. Il turnover? Ho rispetto dei giocatori, avranno una partita ogni tre giorni, a fine campionato non andranno in vacanza, quindi devo salvaguardarli». C'è Immobile, sperano in un posto Berardi e Kean sugli esterni alti.

(Il Messaggero)