Il calcio rischia il default

Il momento, per il sistema calcio, è delicatissimo. E non per il virus in sé, ma per le sue conseguenze economiche. Nella giornata di ieri al Governo sono state recapitate due lettere: una da parte della Figc, che chiede all'Esecutivo interventi di ristoro e che venga riconosciuto il ruolo sociale ed economico del calcio.

L'altra è stata invece spedita direttamente dalla Serie A, che chiede un intervento urgentissimo. Il presidente Dal Pino si è detto molto preoccupato in primis per grave situazione finanziaria e dall'altro per gli effetti collaterali che le misure del governo produrranno sul sistema economico e sociale.

(Il Messaggero)