Il calcio è al verde: niente stipendi per altri due mesi

Il mondo del calcio è stato totalmente cambiato dalla pandemia globale, ma il Covid-19 continua a intaccare le casse delle varie società calcistiche in giro per il mondo. Per questo motivo la Lega Serie A ha preso un'importante decisione per far in modo di aiutare, nel limite del possibile, le società, concedendo di non pagare per un altro mese e mezzo gli stipendi. La speranza è che in breve la situazione possa migliorare, però la Lega ha ritenuto corretto portarsi avanti con il lavoro. Una grande mano potrebbe dunque arrivare con la decisione dell'Assemblea di Lega dove si dovrà decidere il da farsi sulla questione diritti tv, che potrebbe portare nelle casse dei club molti milioni per rifiatare momentaneamente.

(Il Fatto Quotidiano)