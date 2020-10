Il calcio al Governo: "Aiuti o il collasso"

La Serie A continua a essere spaccata in merito ai nuovi provvedimenti presi dal Governo tramite l'ultimo Dpcm. La speranza questa estate era che per novembre si riuscisse ad attuare una parziale riapertura degli impianti, invece a ottobre ormai finiti gli stadi sono stati svuotati anche di quei pochi mille tifosi che si era riusciti a riportare in tribuna. Il mondo del calcio rimane in ansia, ed è lo stesso Presidente Dal Pino a richiamare l'attenzione verso questi provvedimenti che rischiano di danneggiare tutte le società calcistiche: «L’economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive che sono state poste in essere. Bisogna pensare alle conseguenze sull’occupazione, sul bene dei nostri cittadini e sul futuro del nostro Paese». Intanto si sembrano spaccarsi i rapporti tra i vertici della Lega Dilettanti, rappresentata di Sibilia, e il presidente Gravina, con il primo che lancia un attacco verso i vertici della FIGC: «Qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di un disastro annunciato, invece di continuare a lanciare numeri e a fare proclami come se il calcio a cui pensare fosse solo quello di vertice».

(gasport)