Ibra l’ascensore: il Milan sale con lui e studia la fuga

Come fa salire la squadra lui, nessuno. Ibrahimovic moltiplica le magliette vendute ai tifosi e fa lievitare il seguito di una squadra intera sui social. Da quando c’è l’«11» nel motore, la banda Pioli ha cambiato passo, ambizioni e prospettive e contro la Roma cercherà di guidare i suoi fin su in vetta, complice anche il pareggio del Sassuolo. Quando vede giallorosso poi diventa persino più spietato del solito: alla Roma ha segnato 8 gol in 12 occasioni di campionato − tra i giocatori attualmente in attività solo Cavani ha fatto meglio con 9 centri – e il conto sale a 10 centri con le sfide delle coppe. Zlatan ha colpito la Roma da ragazzo, ai tempi dell’Ajax, segnando proprio ai giallorossi il suo primo gol europeo a un’italiana, e poi è tornato ad azzannare la preda da juventino, da interista e naturalmente con la maglia del Milan: una doppietta per girone nella stagione del secondo scudetto sfiorato con Allegri, prima di traslocare a Parigi.

(gasport)