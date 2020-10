Ibra bestia nera dei giallorossi. Leao titolare

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Nelle sue diciannove partite contro la Roma Ibrahimovic ha segnato un totale di dieci reti e, dopo aver saltato per un infortunio muscolare al polpaccio la sfida della scorsa estate alla ripresa del campionato, è pronto a guidare il Milan, alla ricerca del ventiduesimo risultato utile consecutivo. Lo svedese, che con la maglia rossonera ha siglato due doppiette ai giallorossi, sarà chiamato a sopperire alle assenze di Rebic e Calhanoglu, out rispettivamente per una lussazione al gomito e per una distorsione alla caviglia (il turco spera di strappare almeno una convocazione). Sulla trequarti del 4-2-3-1 di Pioli ci saranno quindi Saelemaekers, Brahim Diaz (in netto vantaggio su Krunic) e Rafael Leao. Per il resto della formazione non ci sono molti altri dubbi: Dalot in difesa e Tonali a centrocampo sperano in una maglia da titolari, ma Calabria e Bennacer danno per ora maggiori sicurezze. La vigilia del match con la Roma prevede alle 14 la conferenza stampa di Pioli e alle 17.30 la seduta di rifinitura.