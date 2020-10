I tanti volti di Lorenzo tra Roma e Nazionale. Ma dove deve giocare?

Lorenzo Pellegrini è in cerca di continuità e di stabilità in mezzo al campo. Il numero 7 giallorosso viene da una meravigliosa prestazione, condita con gol, nella partita contro l'Olanda in cui ha dimostrato tutto il suo talento e la propria classe. Rimane però un dubbio che attanaglia i tifosi ma soprattutto il tecnico Fonseca: dove far giocare Lorenzo? Se infatti nel tempo la tecnica del giocatore è cresciuta, dall'altro lato non c'è stata mai stabilità in mezzo al terreno di gioco. Pellegrini è partito come mezz'ala nel 4-3-3 della Roma di Di Francesco, spostandosi poi nello stesso modulo a fare l'esterno, come in Nazionale, ruolo a lui congeniale visto che riesce ad alternare il fatto di giocare molti palloni e di inserirsi in area avversaria. Con il primo cambio di modulo, 4-2-3-1, è diventato un trequartista, riuscendo comunque ad avere molto spazio per inserirsi e per giocare il pallone. Poi con l'arrivo di Fonseca e il nuovo cambio di modulo, 3-4-2-1, la concorrenza dietro la punta era molta e il tecnico portoghese ha scelto di avere in campo contemporaneamente lui, Pedro e Mkhitaryan. Per farlo però Lorenzo è diventato un regista e si è abbassato a giocare al fianco di Veretout. La speranza è di rivedere un Pellegrini brillare come in Nazionale ma per farlo deve trovare stabilità e questo dipenderà molto da Fonsecea.

(gasport)