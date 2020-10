I playoff? Un danno da 300 milioni per i club di serie A...

REPUBBLICA.IT (F. BIANCHI) - [...] Con una ipotesi se i casi di Covid 19 dovessero aumentare e costringere a rinviare molti incontri: dopo il girone di andata (che potrebbe slittare anche a febbraio) verrebbe messa in campo una mini bolla stile Nba (ma i giocatori non ne vogliono sapere), poi, per ridurre viaggi e contatti e rischi, playoff e playout. In Lega, anche se informalmente, ne hanno già parlato. Urbano Cairo, ad esempio, è favorevole ad una bolla pur di salvare la stagione. Ma fra i club e i giocatori c'è un braccio di ferro: il costo del lavoro incide per un miliardo in serie A, i calciatori non vogliono accettare ulteriori decurtazioni allo stipendio (dopo quelle della passata stagione) e alcuni club, pare, siano in ritardo coi pagamenti (e la stagione è appena iniziata...).

Inoltre i playoff sono visti con ostilità da parte delle pay tv perché ridurrebbero sensibilmente il numero delle partite: Sky non ha ancora pagato l'ultima rata della passata stagione (oltre 100 milioni) del campionato e ha avuto un danno nell'ultima fase della Champions con le partite secche. Con i playoff i club temono di incassare il venti per cento in meno rispetto della cifra totale, un miliardo e quattrocento milioni a stagione, dei diritti tv. In pratica, sarebbero quasi trecento milioni in meno, secondo alcune stime, che sommati ai 500 già persi (stadi chiusi, sponsor e merchandising in picchiata, eccetera) metterebbero il sistema-calcio ancora più in ginocchio. Per questo si spera di scongiurare bolla e playoff, augurandosi che le Asl non mettano (più) i bastoni fra le ruote. [...]

