I baby Ibanez e Kumbulla: in difesa è il tempo degli esami

Paulo Fonseca ha tra le mani due gioiellini da lucidare: Marash Kumbulla e Roger Ibanez. Il futuro è della loro parte, ma probabilmente anche il presente che per la Roma significa Europa League. Smalling non ci sarà contro lo Young Boys ed è a rischio per la partita di lunedì contro il Milan. Giovedì contro gli svizzeri mancherà anche Mancini, squalificato. La prova del nove per Ibanez e Kumbulla è dietro l'angolo, le loro caratteristiche sembrano ottime per agire insieme: il brasiliano è veloce, tecnico ed aggressivo, l'albanese ha il ghigno da marcatore.

Nel finale di Roma-Benevento Fonseca ha deciso di tornare alla difesa a tre arretrando Cristante e dando un chiaro segnale di non voler rinunciare alla fase di costruzione. In ottica Milan, se Smalling non dovesse recuperare, per Ibanez e Kumbulla sarebbe un vero e proprio esame di maturità.