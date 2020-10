Ginocchio ko. L’As Roma perde Greggi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La paura più grande si è trasformata in una dura realtà. Molto probabilmente la stagione di Giada Greggi è finita dopo appena quattro giornate di campionato. Ieri mattina la centrocampista dell'As Roma femminile - che sabato pomeriggio si era sottoposta a una risonanza magnetica a Villa Stuart - è tornata presso la clinica romana per un ulteriore controllo sotto lo sguardo del prof. Mariani. La diagnosi ha confermato quello che tutti temevano dopo che la giocatrice aveva lasciato il Tre Fontante in lacrime alla fine del match con il Verona: lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Greggi - arrivata a Villa Stuart intorno alle 8.30 insieme al medico della Roma Salvatore Gervasi, al fidanzato e al fratello - sarà operata nei prossimi giorni e inizierà subito la riabilitazione. I tempi di recupero per questo tipo di infortunio sono di almeno sei mesi visto che né la giocatrice né il club hanno intenzione di rischiare nulla. Purtroppo nel calcio femminile la rottura del crociato è un infortunio abbastanza comune a causa della conformazione fisica delle giocatrici. Per la Roma si tratta del terzo crociato in tre stagioni: durante il campionato 2019/20 era stata Federica Di Criscio (quest'anno al Napoli) a sottoporsi allo stesso tipo di intervento. L'anno prima invece era stata Manuela Coluccini a finire sotto i ferri.