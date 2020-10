Giacomelli fermato: almeno due turni di stop all'arbitro di Milan-Roma

Due rigori sbagliati, errori evidenti di gestione e una partita nel pallone. Era difficilmente evitabile che il designatore degli arbitri di Serie A e B, Nicola Rizzoli, non prendesse provvedimenti nei confronti di Piero Giacomelli e Luigi Nasca, rispettivamente arbitro e Var lunedì sera nel posticipo di San Siro tra Milan e Roma. Uno stop che si protrarrà almeno fino a dopo la pausa per la Nazionale e che, dopo la riunificazione tra arbitri di A e B, potrebbe vedere Giacomelli affrontare un rientro graduale in A più avanti a fine anno dopo qualche designazione in Serie B. Insomma, una valutazione fortemente negativa dei vertici porta a uno stop vero e proprio dei responsabili, come è avvenuto la scorsa stagione, tra gli altri, a Michael Fabbri dopo gli errori clamorosi in Roma-Parma o a Massa e Valeri dopo Fiorentina-Napoli alla prima giornata. E stavolta tocca a Giacomelli e Nasca.

(gasport)