Roma-Fiorentina accende anche intrighi di mercato, che vedono protagonista Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Juventus - che sta chiudendo un accordo con la Vecchia Signora per la rescissione del contratto con i bianconeri - è uno dei principali candidati sia per la panchina giallorossa, che per quella viola. E’ probabile che la squadra che uscirà sconfitta dal match dell'Olimpico contribuirà ad alimentare nuovamente le voci riguardo il possibile ingaggio del tcnico toscano.

(La Nazione)