Furbate e doppi standard: la serie A verso il caos

[...] Ieri un giudice sportivo di primo grado ha cercato di chiuderlo con una sentenza: 3 a 0 a tavolino per la Juve e un punto di penalizzazione al Napoli. Sapendo benissimo che la società di De Laurentiis avrebbe presentato appello e magari pure ricorso alla giustizia ordinaria. E che nel web si sarebbe scatenata la guerra per bande. Il tentativo di chiudere la questione e ripristinare la certezza del dirit­to è destinato a infrangersi contro una montagna di com­portamenti contraddittori tenuti un po’ da tutti gli interes­sati, di doppi standard, furbate, interessi non dichiarati e cassetti chiusi in cui viene tenuto nascosto l’inevitabile pia­no B, la profilassi alternativa per non scortare il campiona­to alla sua fine prematura.

Da un lato c’è la sentenza, dall’altro il caos che non può scongiurare. Se si analizza la decisione del giudice sporti­vo con la dovuta freddezza si trova il suo interruttore in un punto preciso, situato sul piano temporale tra il primo e il secondo intervento della Asl napoletana. Venerdì (quando c’era un solo contagiato) dichiara di non avere “alcuna competenza”. Cambierà parere domenica nel pri­mo pomeriggio, ma nel frattempo il Napoli ha già rinun­ciato alla trasferta, prima ancora dell’obiezione dell’auto­rità sanitaria (ne avesse o no il potere, la si consideri o me­no “forza maggiore”). [...]

(La Stampa)